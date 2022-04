 Pandemie: Vorstoß für Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren vorerst gescheitert

Berlin Es ist ein Vorstoß, der die Impfpflicht retten soll: Eine Gruppe aus den Reihen der Ampelfraktionen hat einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der eine Impfpflicht ab 18 Jahren erst in einem zweiten Schritt vorsieht.

Der Vorschlag kommt von einer Gruppe Abgeordneter von SPD, Grünen und FDP. Dazu gehören neben Till Steffen (Grüne) auch Dagmar Schmidt (SPD), Dirk Wiese (SPD), Janosch Dahmen (Grüne), Heike Baehrens (SPD), Katrin Helling-Plahr (FDP) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP).

Die sieben Parlamentarier hatten bisher alle eine Impfpflicht ab 18 Jahren befürwortet. Man habe dafür 237 Unterstützer gefunden, so viel wie für keinen anderen Antrag, sagte Schmidt. Deshalb fühle man sich verpflichtet, nach einem Kompromiss zu suchen. Der Bundestag entscheidet am Donnerstag über die Impfpflicht. Bisher hat keiner der Entwürfe eine Mehrheit.

Der Grünenabgeordnete Steffen sagte, man habe in dem Vorstoß zentrale Positionen anderer Gruppen berücksichtigt. „Wir sehen viel Konsens“, so Steffen. Der Kompromiss sei ein Angebot an all jene, die eigentlich eine Impfpflicht wollten.

So findet sich darin nun unter anderem ein Impfregister, das bisher die Union in ihrem Antrag forderte. „Bislang haben wir kein Impfregister, und die Errichtung benötigt Zeit, deshalb war es nicht möglich, auf ein fertiges Impfregister zu warten“, heißt es in dem Vorschlag. Dennoch wolle man keine Zeit verlieren und jetzt in den Aufbau einsteigen.

Noch keine Mehrheit in Sicht

Ob der Kompromiss für die nötige Mehrheit sorgt, ist allerdings weiterhin fraglich. Man habe vonseiten der Union keine Verhandlungsbereitschaft erlebt, sagte die SPD-Abgeordnete Schmidt. Auch aus Kreisen der Union heißt es, dass man bei dem eigenen Antrag bleiben wolle.

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass einige CDU- oder CSU-Abgeordnete dennoch dem nun vorgelegten Kompromiss zustimmen werden. Nötig für eine Mehrheit sind allerdings 396 Stimmen, die die Ampelfraktionen bislang nicht aus eigener Kraft stemmen können.

Grund dafür sind zwei weitere Anträge aus den Reihen von SPD, Grünen und FDP: einer um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann, der sich für eine mögliche Impfpflicht ab 50 Jahren ausspricht, und einen um den FDP-Abgeordneten Wolfgang Kubicki, der sich gegen jegliche Impfpflicht ausspricht. Eine Reaktion der beiden Gruppen auf den Kompromissvorschlag stand am Montag noch aus.

Der nun vorgelegte Kompromissvorschlag ist auch ein Eingeständnis für Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die sich für eine Impfpflicht ab 18 ausgesprochen hatten. Nachdem sich allerdings keine Mehrheit für den Vorstoß abzeichnete, trafen sich die Gruppen in der vergangenen Woche zu intensiven Verhandlungen.

Der Kompromiss „nimmt das Wichtigste aus allen Anträgen zur Impfpflicht auf“, sagte Lauterbach am Montag. „Jeder, der die Impfpflicht will, kann sich hier wiederfinden. Wer aber dagegen stimmt, riskiert erneut Lockdowns und Leid im Herbst.“

