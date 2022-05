 Ukraine-Krieg: Deutschland liefert Leopard-2-Panzer an Tschechien

Im Rahmen des sogenannten Ringtauschs will Deutschland der tschechischen Armee 15 Leopard-2-Panzer zur Verfügung stellen. Tschechien liefert dafür schwere Waffen an die Ukraine.

Tschechien soll diese Waffen als Austausch für Gerät erhalten, das in die Ukraine geliefert wird. (Foto: Reuters) Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A4

Berlin Deutschland wird im Rahmen des sogenannten „Ringtauschs“ 15 schwere Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A4 an Tschechien liefern. Dies teilte das Bundesverteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das tschechische Kabinett hatte zuvor beschlossen, schwere Waffen aus eigenen Beständen an die Ukraine zu liefern.

„Der Ringtausch mit Tschechien ist ein weiteres, sehr gutes Beispiel dafür, wie wir der Ukraine schnell und unkompliziert in ihrem mutigen Kampf gegen die russische Aggression beistehen können“, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). „Tschechien liefert schwere Waffen, wir helfen beim Schließen der Lücken mit Leopard-Panzern aus deutschen Industriebeständen.“

Die Panzer kommen aus Beständen der deutschen Rüstungsindustrie. Die beim Ringtausch entstehenden Kosten werden durch den deutschen Staat getragen. Im Lieferumfang werden auch Munition und Ersatzteile enthalten sein. Die notwendigen Vereinbarungen seien in Vorbereitung, hieß es. Neben der Lieferung der Panzer wird die Bundeswehr bei der Ausbildung tschechischer Soldatinnen und Soldaten unterstützen.

Auch Panzerhaubitzen werden geliefert