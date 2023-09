EU-Finanzministertreffen Spaniens Wirtschaftsministerin Calviño will EIB-Spitzenjob – und fordert Vestager heraus

Die Präsidentschaft der Europäischen Investitionsbank scheint Calviño fast sicher. Beim Finanzministertreffen in Santiago de Compostela spielt sie ihren Heimvorteil aus.

Calviño möchte die nächste Chefin der Europäischen Investitionsbank werden. (Foto: Bloomberg) Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño

Santiago de Compostela Nadia Calviño ist überall. Als Gastgeberin findet sich die spanische Wirtschaftsministerin beim EU-Finanzministertreffen in Santiago de Compostela auf jeder Bühne. Am Morgen gibt sie die ersten Statements in die Kameras, am Ende des Tages hat sie das letzte Wort in der Abschlusspressekonferenz.

Die gebürtige Galizierin spielt ihren Heimvorteil konsequent aus. Sie strahlt, wenn wieder ein Kollege der „lieben Nadia“ für die perfekte Organisation des zweitägigen Treffens am Freitag und Samstag dankt. Neben den 27 EU-Finanzministern sind am ersten Tag auch sämtliche Kollegen aus Lateinamerika und der Karibik anwesend. Eine bessere Bühne kann sich eine Bewerberin für einen internationalen Spitzenposten nicht wünschen.