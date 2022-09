Schulden, Inflation und Streiks: Der ehemalige EU-Handelskommissar befürchtet, dass die neue britische Premierministerin Großbritannien in eine Sackgasse führt.

Der Labour-Politiker, Ex-Minister und ehemalige EU-Handelskommissar sieht Großbritannien in einer Sackgasse. (Foto: Bloomberg) Peter Mandelson

London Bittet man ihn um einen Blick in die Zukunft Großbritanniens, klingt Peter Mandelson besorgt: „Ich befürchte, dass wir jetzt in eine Ära des Niedergangs eintreten, wie wir sie schon einmal in den 1970er-Jahren erlebt haben, mit Schulden, Inflation und Streiks. In vielerlei Hinsicht ist es ein perfekter Sturm.“

Mandelson kennt die britische Politik seit mehr als 25 Jahren in- und auswendig. Er war der Wahlkampfmanager von Tony Blair und der Architekt der „New Labour Revolution“ 1997. Der heute 68-Jährige weiß auch wie kein Zweiter um die komplizierten Beziehungen seines Landes zur Europäischen Union.

