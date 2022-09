Mit großer Eile hat Schweden ein Milliardenpaket geschnürt, um die angeschlagene Energiebranche zu schützen. Hintergrund ist die Angst vor einer unheilvollen Kettenreaktion.

Stockholm Es musste offenbar ganz schnell gehen: Am vergangenen Samstag kündigte Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson Kreditgarantien für Energieunternehmen an. Damit solle ein Übergreifen der Energiekrise auf den Finanzsektor verhindert werden, erklärte die Regierungschefin. Nur zwei Tage später stimmten in seltener Einigkeit sämtliche Parteien im schwedischen Parlament für die Vorlage der sozialdemokratischen Minderheitsregierung.

Die Eile, mit der das Maßnahmenpaket verabschiedet wurde, hatte einen Grund: Nach Rücksprache mit der schwedischen Finanzaufsicht und der Zentralbank glaubten alle Beteiligten, dass sie den Energieversorgern finanziell unter die Arme greifen müssten.

Nach Unterbrechung der russischen Gaslieferungen Richtung Europa und den damit verbundenen extremen Preissteigerungen auch beim Strom stellt die Regierung in Stockholm den Stromproduzenten insgesamt 250 Milliarden Kronen (23,4 Milliarden Euro) als Kreditgarantie zur Verfügung.

Viele Privathaushalte und Unternehmen haben langfristige Lieferverträge für Strom mit den Energieversorgern abgeschlossen.

