Ukraine-Krieg Die Mission der „kämpfenden Falken“: Russland soll die Luftüberlegenheit verlieren

Die Niederlande und Dänemark liefern Kiew Militärjets. Was diese gegen die Dominanz russischer Flugzeuge und Kampfhelikopter ausrichten können.

Derzeit werden noch ukrainische Piloten für das Flugzeug ausgebildet. (Foto: IMAGO/Björn Trotzki) F-16-Kampfjet

Rzeszow Der Kampf der Ukraine gegen die russischen Stellungen im Süden ist zäh: Der Westen hat für die Offensive zwar Ausrüstung inklusive Kampfpanzern für Milliarden Dollar geliefert. Doch bisher sorgt diese für keinen entscheidenden Durchbruch, nicht zuletzt wegen Russlands Überlegenheit in der Luft.

Die Ukraine fordert daher schon seit Monaten die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen. In dieser Frage hat Kiew nun konkrete Zusagen erhalten. Der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski war am Sonntag in den Niederlanden und in Dänemark zu Gast.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sicherte Selenski zu, F-16 zu liefern, sobald die Ausbildung der Piloten abgeschlossen sei. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen machte eine klarere Ansage: Dänemark werde der Ukraine 19 F-16-Kampfjets liefern – die ersten sechs Flugzeuge, wenn möglich, bereits um den Jahreswechsel. Der Plan sei, acht im kommenden Jahr zu liefern und fünf weitere im Jahr darauf, sagte Frederiksen in Anwesenheit Selenskis weiter.