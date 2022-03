Ukraine-Krieg Perspektiven für einen Frieden: Eine schnelle Lösung ist unwahrscheinlich

Kiew und Moskau signalisieren Gesprächsbereitschaft, doch ihre Forderungen liegen weit auseinander. Wie es in dem Konflikt weitergehen könnte.

Selbst wenn die russischen Truppen in absehbarer Zeit militärisch die Oberhand bekommen sollten, ist fraglich, ob Russland einen möglichen Partisanenkrieg gewinnen würde. (Foto: imago images/SNA) Russischer Panzer in der Ostukraine:

Berlin Während in der Ukraine weiter geschossen wurde, haben jetzt beide Kriegsparteien überraschend hoffnungsfrohe Signale ausgesandt. Erst deutete ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski an, man könne mit Russland auch über die Neutralität seines Landes reden. Dann erklärte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, Moskau wolle weder die Regierung in Kiew stürzen noch das Nachbarland besetzen.

Ist damit der Weg zur diplomatischen Lösung des Konflikts vorgezeichnet? Beide Aussagen müssen mit Vorsicht betrachtet werden. Selenski verlangt für die Ukraine Sicherheitsgarantien, die Moskau schon im Budapester Memorandum 1994 gegeben und dann kaltblütig gebrochen hat. Zudem dürfte der ukrainische Präsident kaum auf die Kernforderungen des russischen Präsidenten eingehen.

Der hatte nicht nur die Verankerung der Neutralität in der ukrainischen Verfassung verlangt, sondern auch die offizielle Anerkennung der 2014 annektierten Krim als Teil Russlands. Zudem soll Kiew die Unabhängigkeit der beiden „Volksrepubliken“ im Donbass anerkennen.

