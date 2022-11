Der Politikwissenschaftler Alexander Kynew ist einer der wenigen Intellektuellen, die noch in Russland sind und sich öffentlich kritisch äußern. So schätzt er die Lage ein.

Russische Polizisten führen eine Demonstrantin ab. (Foto: Reuters) Proteste in Moskau

Berlin Proteste der breiten Masse gegen den Krieg beziehungsweise gegen die Mobilisierung gibt es in Russland weiterhin nicht. Könnte sich das irgendwann ändern? Welche Voraussetzungen braucht es dafür?

Regierungen haben in der Bevölkerung in der Regel immer eine Art Basis, auf die sie sich verlassen können. In Russland sind das zum einen die Staatsbediensteten und alle Arten von Machtstrukturen, zum anderen ist es der Rand: Menschen mit niedrigem Bildungsniveau, auf dem Land oder in Kleinstädten.

Es handelt sich dabei um ältere Menschen und solche mit geringem Einkommen. Diese beiden Gruppen sind miteinander verflochten – sie bildeten in der späten UdSSR das Rückgrat der Behörden und sie bilden es auch heute noch.

