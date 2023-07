 Siemens Gamesa: Auch externe Experten sollen Milliardendebakel aufklären

Eine Taskforce im Unternehmen, ein Sonderausschuss im Aufsichtsrat: Der Dax-Konzern sucht nach den Hintergründen des Absturzes. CEO Bruch hat weiter das Vertrauen des Kontrollgremiums.

Der spanisch-deutsche Anbieter hat mit schweren Qualitätsproblemen zu kämpfen. (Foto: Reuters) Windrad von Siemens Gamesa auf Gran Canaria

München Siemens Energy will das Milliardendebakel um die Windkrafttochter Siemens Gamesa auch mit externer Hilfe aufklären. „Man muss das sauber aufarbeiten“, hieß es in Aufsichtsratskreisen. Dabei müsse auch geprüft werden: „Wer wusste was wann?“ So müsse geklärt werden, warum die Qualitätsprobleme im Zuge der Komplettübernahme der spanischen Tochter nicht entdeckt worden seien.

Ende Juni hatte Gamesa die Zentrale in München und die Investoren mit neuen Hiobsbotschaften geschockt: Massive Qualitätsprobleme an einigen Turbinen können in den kommenden Jahren mehr als eine Milliarde Euro kosten. Der Siemens-Energy-Aktienkurs brach darauf um mehr als ein Drittel ein.

Siemens Gamesa: Möglicherweise sind die Turbinen falsch designt

Siemens Energy hatte Gamesa komplett übernommen, um besseren Durchgriff bei dem seit Jahren verlustreichen Unternehmen zu bekommen. Im Rahmen des Deals gab es eine sogenannte Due Dilligence, also eine genaue Prüfung der Bücher und der wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken.