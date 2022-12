Autobranche Nach drei Krisenjahren: Auto-Importeure hoffen auf Trendwende im deutschen Markt

2023 könnte es bei Pkw-Neuzulassungen erstmals wieder Wachstum geben. Die ausländischen Hersteller sehen Nachholbedarf im Markt.

Der japanische Konzern gehört zu den wichtigsten Importeuren in Deutschland. (Foto: ullstein bild - Manfred Segerer) Toyota-Hybride in Regensburg

Frankfurt In der Autobranche gibt es Hoffnung für eine vorsichtige Aufwärtsbewegung im kommenden Jahr. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) rechnet für 2023 mit einem Zuwachs der den Neuzulassungen von sechs Prozent auf rund 2,75 Millionen Pkw, wie der Verband am Freitag mitteilte. Das wären ungefähr 150.000 Exemplare mehr als 2022.

Nach drei Jahren in Folge mit anhaltendem Absatzminus würde der Automarkt in Deutschland damit erstmals wieder etwas zulegen. Gleichwohl bleibt die Branche deutlich hinter dem Vorkrisenniveau von 2019 zurück, als in Deutschland noch deutlich mehr als drei Millionen neue Pkw verkauft wurden.

„Wir gehen davon aus, dass die Bedeutung der individuellen Mobilität hoch bleiben wird“, sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel am Freitag in Frankfurt. In dem Verband haben sich die wichtigsten Hersteller von Importfabrikaten wie Renault (Frankreich), Toyota (Japan) oder Hyundai (Korea) zusammengeschlossen.

Importeure mit hohem Marktanteil