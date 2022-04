Führungswechsel VW-Vertriebschef Zellmer wird neuer Skoda-Chef

Volkswagen hat den Nachfolger des scheidenden Skoda-Chefs Thomas Schäfer gefunden. Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der Kernmarke, wird übernehmen.

Der Automanager könnte in Zukunft Skoda führen. (Foto: bernhardhuber.com) Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der VW-Kernmarke

Düsseldorf Skoda bekommt einen neuen Chef. Wie am Freitag aus Unternehmenskreisen verlautete, wird Klaus Zellmer neuer Vorstandschef der tschechischen Volkswagen-Tochter. „Die Entscheidung ist gefallen“, hieß es am Nachmittag am Konzernsitz in Wolfsburg. Am Montag soll die Personalie voraussichtlich offiziell verkündet werden.

Klaus Zellmer, 54, leitet aktuell als Markenvorstand den Vertrieb von Volkswagen Pkw. Diesen Posten hat er erst im Herbst 2020 angetreten. Davor war der Automanager viele Jahre für Porsche tätig, zuletzt als Chef der wichtigen US-Niederlassung Atlanta im Bundesstaat Georgia. Zellmer sehe sich bereits um, ob er den einen oder anderen Manager mit nach Tschechien nehmen werde, verlautete aus dem Unternehmen.