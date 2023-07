Pharmabranche Teure Energie bedroht Medikamenten-Herstellung in Europa

Die Politik will wichtige Arznei-Produktionen zurück nach Europa holen. Doch dem stehen hohe Energiekosten und gedeckelte Verkaufspreise entgegen – es droht eher weitere Abwanderung.

Vor allem die Produktion von Generika in Deutschland könnte bedroht sein. (Foto: imago images/Cavan Images) Arbeit im Labor

Düsseldorf Wer wissen will, wie abhängig Europa von Medikamenten aus Asien ist, der kann das am besten in Kundl erfahren. In der 4891-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Kufstein in Tirol liegt das letzte „gallische Dorf“ der europäischen Penicillinproduktion.

Der Schweizer Novartis-Konzern fertigt hier Penicillin V, als einziger Hersteller des Antibiotikums in Europa. Die Herstellung des lebenswichtigen Mittels ist längst in Asien angesiedelt – so wie es bei den meisten wichtigen Arzneiwirkstoffen der Fall ist, die in Fernost deutlich preiswerter hergestellt werden können.

Die Politik will diese Abhängigkeit verringern und wichtige Produktionen wieder in Europa ansiedeln – aufgeschreckt von den Lieferengpässen während der Coronapandemie. Doch in der Praxis wird der Standort Europa und Deutschland für die Pharmabranche immer unattraktiver. Gesetzliche Regelungen, die die Medikamentenpreise drücken, belasten das Geschäft. Nun verschärfen die Energiepreise die Lage.