In den USA drohen dem Autobauer Ermittlungen der Aufsichtsbehörde FTC, in Deutschland Schadenersatzklagen von Kunden und Mitarbeitern. Jurist Tim Wybitul ordnet den Fall ein.

Bei dem Autobauer ist mutmaßlich eine große Menge an Daten abgeflossen. (Foto: IMAGO/Future Image) Tesla-Gigafactory in Grünheide

Herr Wybitul, bei Tesla ist mutmaßlich eine riesige Datenmenge abgeflossen. Was muss der Konzern unternehmen?

Tesla steht vor einem ganzen Berg an Aufgaben. Zunächst muss das Unternehmen den Sachverhalt ermitteln und die möglichen Ursachen abstellen. Es muss klären, ob und welche Daten betroffen sind, was mit diesen geschehen ist und ob und in welchem Ausmaß Verstöße gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorliegen. Ist es zu Verstößen gekommen, sollte das Unternehmen daraus folgende Schäden für Beteiligte so schnell wie möglich minimieren.

Solche Ermittlungen können dauern. Wie lange hat Tesla Zeit, und wie geht es dann weiter?

Werden einem Unternehmen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten bekannt, muss es dies den Datenschutzaufsichtsbehörden melden – es sei denn, die Datenschutzverletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. Das Unternehmen muss die zuständige Behörde unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden informieren.

