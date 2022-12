Antiquitätenhandel in Paris Neuer Pop-up-Store für Alte Kunst

Sechs Pariser Tophändler starten diese Woche eine Privatinitiative am Rond Point der Champs Elysées. Denn in Frankreich wird die Alte Kunst noch geschätzt.

Das Geschäft ist aufwendig inszeniert. Die Initiative für die Kooperation mit anderen Händlern ging von der Händlerfamilie Kraemer aus. (Foto: Galerie Kraemer) Pop-up-Store an der Champs Elysées

Paris Paris verfügt Dank der Initiative der Galerie Kraemer über eine neue Attraktion am Kunstmarkt: Ein Pop-up-Store in denkbar bester Lage, am Rond Point der Champs Elysées, wo die noble Avenue Matignon einmündet. Sechs Spitzenhändler zeigen Möbel, Kunsthandwerk und Gemälde aus vier Jahrhunderten.

„Ausschließlich Meisterwerke“, betont Laurent Kraemer, dessen Tochter Sandra mit ihren Cousins Mikael und Alain Kraemer die Idee lancierte und umsetzte. Kurzfristig wurde der Mietvertrag für ein Haus unterzeichnet, der mindestens bis Mitte April 2023 läuft. Sofort verpflichtete die fünfte Generation der Händlerfamilie Kraemer den erfahrenen Szenographen Patrick Hourcade für die Anpassung des Gebäudes, um Möbel, erlesenes Kunsthandwerk, Lüster, eine Kutsche, edle Wandvertäfelungen und Gemälde ansprechend zu präsentieren.