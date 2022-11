Ausstellung Stillleben: Wenn die ruhige Welt der Dinge in Bewegung gerät

Das Auktionshaus Artcurial realisiert faszinierend extravagante Ausstellungen: Mit dem Galeristen Michael Zink und dem Altmeister-Händler Marco Pesarese.

Das Früchtestillleben von Balthasar van der Ast hinterfängt Keramik von Gerry Wedd, Krugaufsätze von Karl Fritsch und historisches Silber von Artcurial. (Foto: Erich Spahn/Galerie Zink) Blick in die Ausstellung „Delicious! A Feast for the Eyes“

München Die gedeckte Tafel im Auktionshaus Artcurial wirkt barock, weil hochrangige Altmeister-Stillleben sie hinterfangen. Doch Kunst und Design auf dem Tisch am Münchener Hofgarten datieren überwiegend von heute. Herrlich blau-weiße Keramikkrüge des US-Amerikaners Gerry Wedd bekrönt der unkonventionelle Silberschmied Karl Fritsch mit expressiv-grotesken Silberdeckeln. Ihre Preise liegen zwischen 4800 und 6600 Euro.

Extravaganz und Kontrast weiten den Blick der Besucher wie der Betrachterin. Noch bis 16. Dezember ist in der Münchener Niederlassung des französischen Versteigerers Artcurial eine beim Publikum beliebte Ausstellung zu besichtigen.

„Delicious! A Feast for the Eyes“ führt ein in die geheimnisvolle Welt der stillen Leben und schmunzelnder Alltagsbeobachtung. Erst durch diese gewagte Konfrontation wird klar, wie viel Künstlerinnen und Künstler von heute zu dem Thema beizutragen haben.