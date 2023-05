Ausstellung der Sammlung Falckenberg Kunst zum Kichern

Harald Falckenbergs Sammelleidenschaft inspirierte eine Ausstellung über Kunst, die Konventionen lächerlich macht und ins Absurde führt. Schauplatz sind die Phoenix-Hallen in Hamburg-Harburg.

Um provokante Einfälle war der belgische Künstler nie verlegen. Die Penis-Pfeife entstand 1946. (Foto: Courtesy of the artist/mit freundlicher Genehmigung von Ch. Herscovici, Foto: J. Geleyns - Art Photography, Brüssel) René Magritte „Sans titre, dit aussi La Pipe-sexe“

Hamburg Meist sind Museen Orte stiller Betrachtung. Oft wird dort nur geflüstert, selten laut geredet und erst recht nicht gelacht. Aber warum? Weil lautes Lachen möglicherweise die in Stille zelebrierte Hochkultur relativiert? Ihr die Aura nimmt? Diese hoheitsvolle Haltung gegenüber der Kunst hat den Hamburger Sammler Harald Falckenberg schon immer geärgert. Deswegen hat er sich einer Kunst gewidmet, die mit erfrischender Respektlosigkeit verkrustete (Seh-)Strukturen unserer Gesellschaft angreift, sie kunstvoll lächerlich macht, ironisiert, ins Absurde führt.

Aus dieser Sammelleidenschaft ist nun eine durch Leihgaben ergänzte Sonderausstellung geworden, die zuerst in der Bundeskunsthalle in Bonn gezeigt wurde und jetzt in den Phoenix-Hallen der Sammlung Falckenberg in Hamburg-Harburg Station macht. Gut 100 Positionen zeigen, wie sich „Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“, so der Titel der Ausstellung, seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Kuratoren sind Cristina Ricupero und Jörg Heiser.