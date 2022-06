Heidi Horten Collection in Wien Privatmuseum der Horten-Erbin: Wird das ein Leuchtturm?

In Wien eröffnete die Milliardärin Heidi Horten ein privat finanziertes Museum. Kurz danach verstarb sie. Ihre Sammlung ist hochkarätig, ein vielversprechendes Ausstellungsprogramm lässt aber noch auf sich warten.

Die kürzlich verstorbene Museumsgründerin sammelte vor allem Malerei und Skulptur, vieles, was am Kunstmarkt begehrt und kostspielig ist. (Foto: Heidi Horten Collection) Heidi Goëss-Horten

Wien Als am 2. Juni die Heidi Horten Collection in Wien zum exklusiven Preview lud, waren einige der reichsten Österreicher ebenso anzutreffen wie Prominente aus der Kunst- und Kulturszene: Galerist Thaddaeus Ropac war gekommen, Schauspieler Peter Simonischek, der einstige Staatsoperndirektor Ioan Holender ebenso wie Eva Dichand, Kunstsammlerin und Boulevardblatt-Herausgeberin und Milliardärin Ingrid Flick.

Nur eine fehlte: die Museumsgründerin selbst, aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Zehn Tage später, am vergangenen Sonntag, starb Heidi Goëss-Horten in ihrer Residenz am Wörthersee in Kärnten. Sie wurde 81 Jahre alt.

In Gedenken an Goëss-Horten gewährt das Haus nun bis 19. Juni freien Eintritt in die neuen Räumlichkeiten. Geplant wurden sie vom Wiener Architektenduo „The Next Enterprise“. Es entkernte einen Teil des Gebäudekomplexes und baute eine schöne Lokalität ein, die 1500 Quadratmeter Fläche, spannende Sichtachsen, frei schwebende Treppen sowie großzügige und intime Räume bietet.