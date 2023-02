Kulturförderung Die BASF stößt ihr Museum für Lackkunst ab

Der Chemiekonzern BASF verabschiedet sich aus der Kulturförderung. Nun sucht er für sein Museum der Lackkunst einen neuen Träger. Ein Vorgang ohne Beispiel.

Das Möbel des Hoflackierers August des Starken gilt als Meisterwerk europäischer Lackkunst. Es wurde 2006 mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder erworben und ist eines der Top-Stücke der Sammlung. (Foto: Museum für Lackkunst, Münster) Dresdner Lackkabinett Werkstatt Martin Schnell

Münster Das international geschätzte Museum für Lackkunst in Münster begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Aber Jubelstimmung will nicht aufkommen. Eigentümer der einmaligen Sammlung und Museumsbetreiber ist der Chemiekonzern BASF. Und die Bayerische Anilin- und Sodafabrik hat kein Interesse mehr an Kunst.

Seit ein paar Monaten sucht das global agierende Unternehmen gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder nach einer Lösung für eine neue Trägerschaft. Im Gespräch mit dem Handelsblatt ließ Mathias Schöttke, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft BASF Coating mit Sitz in Münster, erkennen, dass es vor allem um den Erhalt der Einzigartigkeit dieser Sammlung gehe.

„Wir halten ein kulturelles Erbe in der Hand“, betonte der Manager. Doch anscheinend brachten dem Konzern die barocken Lack-Möbel, die poetisch bemalten japanischen Dosen und chinesischen Rotlack-Schnitzarbeiten nicht genug Image und zu wenig Öffentlichkeit. Alte Kunst hat derzeit eine begrenzte Breitenwirkung.