Handelsblatt Today 2,4 Milliarden Euro für Kindergrundsicherung: So sieht der Ampel-Kompromiss aus

Düsseldorf „Die neue Kindergrundsicherung kommt“, verkündete Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Montag sichtlich stolz in der Bundespressekonferenz. Damit endet ein langwieriger Streit in der Ampel-Koalition. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Paus haben sich auf Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro ab 2025 verständigt.

„Ganz grundsätzlich lässt sich sagen, dass das ein wichtiger Schritt ist, um für arme Kinder hierzulande mehr zu tun“, sagt Hauptstadtkorrespondentin Heike Anger im Podcast. Bisher sei das Angebot sehr unübersichtlich. Zukünftig sollen deshalb alle familienpolitischen Leistungen gebündelt werden. Außerdem sei ein umfassender Datenabgleich geplant. Das müsse technisch aber erst noch umgesetzt werden.

Mit Blick auf die Kabinettsklausur der Ampel-Koalition am Dienstag in Meseberg sei seit der Einigung klar, dass der Weg für das Wachstumschancengesetz nun frei ist. In dem Sinne sei „alles wieder auf Harmonie getrimmt“, meint Anger. Bisher hatte die Familienministerin den Vorschlag von Lindner blockiert.

Außerdem erklärt Schweiz-Korrespondent Jakob Blume, wieso deutsche Unternehmen zunehmend unter den Nachwehen der extremen Schwankungen an den Rohstoff- und Energiemärkten in den Vorjahren leiden.

Mehr: Ampel-Koalition einigt sich bei Kindergrundsicherung – 2,4 Milliarden Euro zusätzlich

Wir haben ein exklusives Angebot für Handelsblatt-Today-Hörer: Testen Sie das digitale Handelsblatt drei Monate mit 30 Prozent Rabatt, und bleiben Sie immer informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gern per E-Mail: [email protected]

Ab sofort sind wir bei WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichbar: 01523 – 80 99 427