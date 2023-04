Fondsmanager wie Jan Beckers, Cathie Wood und Frank Thelen versuchen nach hohen Aktienverlusten ein Comeback. Mit diesen Strategien setzen sie auf Wachstum.

Tech-Investoren Jan Beckers, Cathie Wood und Frank Thelen. (Foto: HitFox Group, dpa, Reuters) Fondsmanager

Frankfurt Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich gedreht. „Anleger gehen wieder ins Risiko“, sagt André Härtel, Fondsexperte bei Scope Fund Analysis.

Auf Technologie-Aktien ausgerichtete Produkte strichen im ersten Quartal die höchsten Renditen ein: im Schnitt 16,3 Prozent. Das zeigen die von Härtel für das Handelsblatt ermittelten Daten. Drei Strategien, die im Folgenden vorgestellt werden, finden dabei wegen ihrer bekannten Manager besondere Beachtung: die von Cathie Wood, Frank Thelen und Jan Beckers.

Am stärksten fällt die Stimmungsumkehr bei den auf die Teilthemen Kryptowährungen und Blockchain ausgerichteten Tech-Aktienprodukten aus. Drei kleine Indexfonds mit dem „Global X Blockchain Ucits ETF“ an der Spitze gewinnen zwischen 60 und 68 Prozent – in nur einem Quartal.

