SVB Pleite der Silicon Valley Bank bedroht auch Firmen in Deutschland

Der deutschen Start-up-Szene steht wegen der SVB-Pleite wohl derzeit keine systemische Krise bevor. Doch für einzelne Firmen könnte der Zusammenbruch der Bank Folgen haben.

Die Pleite der Bank könnte noch weitere Folgen nach sich ziehen – auch bei deutschen Firmen. (Foto: Reuters) Silicon Valley Bank

Düsseldorf Ab 20:45 Uhr am Donnerstagabend sei es losgegangen, berichtet ein Berliner Gründer: Investoren hätten sich gemeldet, um zu fragen, ob sein Start-up Geld bei der Silicon Valley Bank angelegt habe. Falls ja, solle er das Geld „asap“ abziehen – das Kurzwort steht für „as soon as possible“, so schnell wie möglich also.

Die SVB war das wichtigste Finanzinstitut für junge Tech-Firmen in den USA. Doch ihr Zusammenbruch am Freitag dürfte auch unmittelbare Folgen für deutsche Start-ups und ihre Gründer haben. Im Fokus steht dabei wohl auch die Zukunft der britischen Tochter der Bank. Während das Deutschlandgeschäft der Bank eher von geringem Umfang gewesen sein soll, hatten einige deutsche Start-ups wohl in Großbritannien Geld bei der Bank deponiert.