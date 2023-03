Bankenkrise Nervosität an den Märkten besorgt die EZB-Bankenaufseher

Andrea Enria, der oberste Bankenaufseher der Euro-Zone, will mehr Transparenz am Markt für Kreditausfallversicherungen. Man müsse prüfen, ob die in den Modellen getroffenen Annahmen noch gut seien.

Der EZB-Chefbankenaufseher blickt aufmerksam auf die aktuelle Situation. Andrea Enria bei der Handelsblatt-Tagung „Bankenaufsicht 2023“

Frankfurt Der oberste Bankenaufseher der Euro-Zone, Andrea Enria, hat sich besorgt mit Blick auf den jüngsten Absturz von Bankaktien geäußert. „Was mich wirklich beunruhigt, war das Ausmaß an Nervosität, das ich in den Märkten wahrgenommen habe“, sagte er am Dienstag auf der Handelsblatt-Tagung Bankenaufsicht.

Zudem verwies Enria darauf, dass der Markt für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) undurchsichtig und illiquide sei. Mit dem Einsatz von wenigen Millionen Euro am Kreditderivatemarkt könne man die Aktie einer Bank mit einer Billionen-Bilanzsumme beeinflussen, CDS-Risikoprämien einer großen Bank bewegen sowie möglicherweise Einlagenabflüsse auslösen. „Das besorgt mich sehr.“

Im Fall der Deutschen Bank waren die CDS-Preise Ende vergangener Woche stark angestiegen, was die Sorgen um die Gesundheit der europäischen Banken verschärft hatte. Danach war die Aktie des größten deutschen Geldhauses zwischenzeitlich abgerutscht.