Verbraucherpreise US-Inflation zieht wieder an – Teuerungsrate bei 3,7 Prozent

Die Verbraucherpreise sind in den USA im August erneut angestiegen. Dennoch rechnen Ökonomen damit, dass die Leitzinsen im laufenden Monat auf dem aktuellen Niveau bleiben.

Bleiben die Leitzinsen in den USA zunächst stabil? (Foto: Bloomberg) Sitz der US-Notenbank Fed in Washington

Denver Steigende Preise für Benzin und Flugtickets führten dazu, dass die Teuerungsrate in den USA wieder anzieht. Im August lag die US-Inflationsrate bei 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und damit ist sie noch höher, als Analysten erwartet hatten. Im Juli hatte der Wert noch bei 3,2 Prozent gelegen. Die Kerninflation, bei der volatile Preise für Energie und Nahrungsmittel außen vor gelassen werden, fiel von 4,7 auf 4,3 Prozent.

Damit rückt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erneut in den Fokus. Ökonomen rechnen damit, dass die Fed bei ihrer Sitzung am 20. September den Leitzins stabil halten wird. Die Währungshüter hatten die Zinssätze auf elf der vergangenen zwölf Sitzungen angehoben. Sie liegen nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent – dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Die Geldpolitiker legen größeren Wert auf die Kerninflation, was den Kurs der Fed stärken könnte, glauben Ökonomen.