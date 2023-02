Gastkommentar – Homo oeconomicus Lindners angebotspolitische Therapie beruht auf einer falschen Diagnose

Das vom Finanzminister behauptete Jahrzehnt der Nachfragestärkung hat es nicht gegeben, meint Achim Truger. Steuersenkungen wären derzeit völlig verfehlt.

Der Bundesfinanzminister will eine Trendwende zur Angebotspolitik. (Foto: Reuters) Christian Lindner

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert auf Grundlage eines internen Papiers seines Ministeriums in einer Reihe von Medienbeiträgen eine angebotspolitische Zeitenwende, unter anderem am 11. Januar im Handelsblatt. Nach einem „Jahrzehnt der Verteilungspolitik und der Nachfragestärkung“ gelte es nun, eine „ordnungspolitische Trendwende zur Angebotspolitik“ zu wagen, heißt es in dem Papier.

Hinter dieser geforderten Trendwende verbergen sich sinnvolle Maßnahmen wie Bürokratieabbau und Beschleunigung von Planungsverfahren. Mit Nachdruck fordert Lindner jedoch auch, die Einkommensteuer und Unternehmensteuern zu senken. Eine so interpretierte angebotspolitische Zeitenwende wäre jedoch verfehlt.

Schon die Begründung, es habe zuletzt ein Jahrzehnt der Nachfragestärkung gegeben, ist falsch. Zwar wurde in der Coronakrise neben den Angebotskapazitäten auch die private Nachfrage stabilisiert, indem der Staat durch zusätzliche Ausgaben mehr Geld in Umlauf brachte. In den Vorkrisenjahren von 2010 bis 2019 gab es jedoch keine Nachfragestärkung.