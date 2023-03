Asia Techonomics Doppelfenster wie in Deutschland: Japan will mehr Energieeffizienz lernen

Schöner wohnen statt Schimmel an den Wänden: Japans Baubranche isoliert die Häuser kaum und hat verheerende Energiewerte. Die Kooperation mit Deutschland soll das ändern.

Asia Techonomics

Tokio Die japanische Industrie gilt als sehr energieeffizient. Bis hin zu Haushaltsgeräten und den allgegenwärtigen Klimaanlagen haben Regierung und Unternehmen den Stromhunger massiv gezügelt. Doch bei einem Thema ist Japan dahingehend kein Vorbild: dem Hausbau. Das merke ich schon an meiner Wohnung, Baujahr 2001.

Sie liegt in einem der ersten Wohnblöcke in Japan, die Doppelverglasung verbaut haben. Die ist mit deutscher Dämmung nicht zu vergleichen. Der Abstand zwischen den Scheiben beträgt nur wenige Millimeter, schön eingefasst in einen Rahmen aus dem wunderbaren Wärmeleiter Aluminium. Aber das ist immer noch besser als die schlichte Einfachverglasung, die man in Japan heute noch in Einfamilienhäusern einbauen darf.

Während die Bundesregierung bei den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen vor allem auf eine Zusammenarbeit bei der Energiesicherheit hofft, blickt Japan daher auch auf die Bauindustrie.