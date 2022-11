Kommentar Das Ende der Sprachlosigkeit zwischen China und den USA ist auch ein Hoffnungszeichen für die Welt

Biden-Xi-Gipfel, G20 und Apec: Die Sprachkanäle zwischen Peking und Washington sind wieder offen. Gut so. Vor allem in der Russlandfrage könnte das zu einer Verständigung führen.

Das Ende der Sprachlosigkeit ist der Beginn neuer Hoffnung in der Welt der Diplomatie. (Foto: AP) Xi Jinping, Joe Biden

Es hat schlechtere Wochen für die Weltgemeinschaft gegeben: In den USA sendeten die demokratisch gesinnten und moderaten Kräfte ein Lebenszeichen, indem sie die fanatisierten Bewerber des Trump-Lagers bei den Zwischenwahlen reihenweise scheitern ließen. Eine demokratische Normalität, die in der westlichen Führungsmacht längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

In der Ukraine erlitt Kriegsherr Wladimir Putin Rückschläge: In Cherson straften die ukrainischen Truppen wie schon zuvor in Charkiw jene Lügen, die erfolgreiche Offensiven gegen die russischen Eindringlinge für unmöglich hielten.

Und in Asien schürte ein wahrer Gipfelmarathon Hoffnung: das bilaterale Treffen von Chinas Staatschef Xi Jinping mit US-Präsident Joe Biden, der G20-Gipfel in Bali und zuletzt das Apec-Treffen in Singapur.