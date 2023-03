 Kommentar: Macron-Dämmerung: Das Rentenfiasko verdeutlicht den Machtverlust des Präsidenten

Das Gezerre um die Rentenreform hat Macron politisch schwer beschädigt. Dem Präsidenten drohen vier lähmende Jahre seiner verbleibenden Amtszeit. Die Frage lautet bereits: Was kommt danach?

Der französische Präsident ist durch das Gezerre um die Rente schwer beschädigt. (Foto: REUTERS) Proteste gegen Macron in Paris

Paris Es war einmal ein französischer Präsident, der stand für Aufbruch, für eine frische Alternative in einem festgefahrenen politischen System. Einer, dem die Menge zujubelte, als er zu den Klängen der Europahymne „Freude schöner Götterfunken“ am Louvre in Paris den Wahlsieg feierte. So begann im Mai 2017 das Märchen von Emmanuel Macron.

Im Ausland und vor allem in Deutschland hat diese verklärte Macron-Erzählung großen Anklang gefunden. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Franzosen, vor allem vom linken und rechten Rand, stand dagegen dem Präsidenten und seinem Hang zur Selbstdarstellung oder gar Selbstüberhöhung schon immer in großer Ablehnung gegenüber.

Diese Ablehnung wuchs stetig, brachte das Land während der Gelbwesten-Proteste in Aufruhr und erreicht mit dem Fiasko um die Rentenreform nun ihren vorläufigen Höhepunkt.