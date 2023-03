Bildungsgipfel Stark-Watzinger will Bildungsmisere mit neuer Taskforce angehen – Länder uneins über Geldverteilung

Der Bildungsgipfel hat keine konkreten Ergebnisse gebracht. Doch von einem baldigen Kompromiss unter den Ländern hängen milliardenschwere Hilfen für Schulen ab.

An dem Gipfel von Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte es im Vorfeld viel Kritik gegeben. (Foto: dpa) Bildungsgipfel in Berlin

Berlin Der von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) initiierte Bildungsgipfel ist ohne konkrete Ergebnisse geendet. Stark-Watzinger forderte auf der Veranstaltung aber eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen in der Bildungspolitik.

Um angesichts der massiven Probleme in den Schulen eine „Trendwende“ einzuleiten, wolle sie in Kürze eine Taskforce aus den drei Verwaltungsebenen aufbauen. Zudem sollen in einem neuen „Team Bildung“ neben Bund, Ländern und Kommunen auch gesellschaftliche Gruppen und die Bildungswissenschaft vertreten sein.

Stark-Watzinger verteidigte den vor allem von der Union im Vorfeld als überflüssig kritisierten Gipfel, an dem auch kein CDU-Minister teilnahm: Der Gipfel solle lediglich der Auftakt für die weitere Zusammenarbeit sein. „Es ist etwas altmodisch, zu glauben, man macht einen Gipfel und dann sind die Probleme gelöst“, sagte sie. Weitere Zeitpläne will sie Ende der Woche mit den Kultusministern besprechen.