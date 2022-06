EU-Parlament Von „Lüge“ bis „Sabotage“: Streit um Emissionshandel eskaliert

Kaum ein Gesetz kann das Klima besser schützen als der Emissionshandel. Doch für eine Reform müssen sich EU-Politiker zusammenraufen, die derzeit hart aufeinander losgehen.

Der Gesetzentwurf des CDU-Politikers schaffte es nicht durch das EU-Parlament. (Foto: IMAGO/Future Image) Peter Liese

Brüssel Im Streit um das wichtigste Klimaschutzgesetz der EU wird der Ton insbesondere unter deutschen Abgeordneten zunehmend giftig. Der zuständige Berichterstatter des Europäischen Parlaments Peter Liese (CDU) kritisierte am Freitag scharf seine politischen Gegner, die seinen Gesetzentwurf in der finalen Abstimmung am Mittwoch zu Fall gebracht hatten. Es geht um die Reform des Emissionshandels, über den gesteuert wird, wie viel CO2 die Industrie ausstoßen darf.

Es sei „entsetzlich“, dass die Reform abgelehnt wurde, beklagte Liese. Dies sei nur durch „Betriebsblindheit“ zu verstehen. „Wer so unverantwortlich handelt wie die Sozialdemokraten, sollte nicht damit davonkommen.“ Die Kritik des SPD-Politikers Tiemo Wölken an der CDU-Position sei „verrückt“, wenn man bedenke, dass andere SPD-Abgeordnete dem Gesetz zugestimmt hätten.