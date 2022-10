Synthetische Kraftstoffe Luftverkehrsbranche fürchtet Vorteil für Golf-Airlines – und bittet die Bundesregierung um Hilfe

Die EU-Pläne für mehr Klimaschutz alarmieren Lufthansa, Flughäfen und Gewerkschaften. Sie fordern eine schützende Steuer. Doch Minister Habeck schweigt.

Weil synthetische Kraftstoffe noch jahrelang teurer als konventionelles Kerosin sein werden, fürchtet die deutsche Luftfahrtbranche Wettbewerbsnachteile gegenüber Konkurrenz von außerhalb der EU. (Foto: IMAGO/Jörg Halisch) Flughafen Frankfurt

Berlin, Frankfurt In seltener Eintracht kritisiert die deutsche Luftfahrtbranche das Auftreten Deutschlands bei den finalen Verhandlungen für das europäische Klimaprogramm „Fit for 55“. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordern die Chefs der deutschen Airline Lufthansa sowie der beiden großen deutschen Flughäfen Frankfurt und München den Minister auf, die Pläne der EU-Kommission noch einmal zu beeinflussen.

In dem Schreiben werben sie für ihren Vorschlag, in Europa eine „Klimaabgabe nach dem Vorbild der deutschen Luftverkehrsteuer“ einzuführen und mit dem Geld die Mehrkosten auszugleichen, die synthetische Kraftstoffe verursachen. Auslöser der Kritik ist das Klimaprogramm der EU-Kommission. Sie will den Emissionshandel verschärfen, eine Beimischungsquote für synthetische Kraftstoffe einführen sowie eine Kerosinsteuer.

Mit dem ungewöhnlichen Vorstoß für höhere Abgaben wollen Carsten Spohr (Lufthansa), Stefan Schulte (Fraport) und Jost Lammers (Flughafen München) vor allem drohende Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu außereuropäischen Fluggesellschaften und Flughafen-Drehkreuzen wie Doha, Dubai oder Istanbul im Keim ersticken.