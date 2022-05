 Corona-Pandemie: „Wir sind weggerannt wie Flüchtlinge“ – Viele Chinesen wollen ihre Heimat verlassen

Die wiederkehrenden drakonischen Lockdowns im Land zermürben die Bevölkerung. Viele sehen keinen anderen Ausweg, als auszureisen. Doch das ist sehr schwierig.

Die drastischen Maßnahmen der Regierung treiben nicht nur Ausländer aus dem Land. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Lockdown in Schanghai

Peking Frau Liu hatte Glück. Eigentlich wollte die 44-jährige Chinesin erst Ende März von Schanghai zurück in ihre Wahlheimat New York fliegen. Doch Freunde warnten sie ein paar Tage zuvor vor einem bevorstehenden Lockdown in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion packte sie ihre Koffer, nahm ihre Eltern mit und fuhr zum Flughafen in Pudong. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagt sie, „wir sind weggerannt wie Flüchtlinge“, so Liu, die ihren Vornamen nicht in der Zeitung lesen will.

Liu und ihre Eltern konnten der drakonischen Abriegelung Schanghais, die erst jetzt langsam gelockert wird, knapp entkommen. Rund 25 Millionen Menschen steckten in den vergangenen zwei Monaten in der Stadt fest und durften ihre Wohnung nur in Ausnahmefällen verlassen.