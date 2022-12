Energiekrise Uniper-Aktionäre machen Weg für Verstaatlichung frei

Die Aktionäre des krisengeplagten Gasimporteurs haben den Rettungsplan mit großer Mehrheit abgesegnet. Eine Freigabe jedoch fehlt noch.

Uniper appellierte an die Solidarität der Aktionäre. (Foto: dpa) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf, Brüssel Die Aktionäre des Gasimporteurs Uniper haben am Montag mit großer Mehrheit den Weg für eine Verstaatlichung des krisengeplagten Unternehmens frei gemacht. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmten 99,46 Prozent für die im Rettungspaket vorgesehene Kapitalerhöhung, 99,55 Prozent für ein weiteres Genehmigtes Kapital von 25 Milliarden Euro.

Zuvor hatte Uniper noch den Abschluss eines Rahmenvertrags mit der Bundesregierung vermeldet. Daraus geht hervor, dass Uniper ohne Zustimmung des Bundes bis zum Ende der Stabilisierungsmaßnahmen keine Dividende ausschütten wird. Außerdem wird das Finanzministerium künftig für die Staatsbeteiligung an dem Konzern verantwortlich sein.

Trotzdem war es nicht Bundesfinanzminister Christian Lindner, sondern Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sich am Montag unmittelbar nach der Uniper-Entscheidung in Brüssel zu Wort meldete. Er sprach von einem „bedeutsamen Schritt, der in dieser Dimension nicht vorgekommen ist in der Geschichte der Bundesregierung.“ Uniper versorge ein Drittel Deutschlands mit Gas.