Alte Meister Stillleben aus der Sammlung Grasset: Verborgene Botschaften an den Betrachter

Ein Bauingenieur sammelte Altmeisterbilder, die Sotheby’s für mindestens 7 Millionen Pfund versteigern möchte. Ein Blick auf die Höhepunkte der Sammlung Grasset.

Oben das Prunkstillleben von Floris van Dyck. Der bewusst zur Schau gestellte Reichtum feierte 1615 auch den Wohlstand der Stadt Haarlem. Die hier abgebildeten Gemälde werden am 7. Dezember versteigert. (Foto: Sotheby's) Auswahl an Stillleben der Sammlung Juan Manuel Grasset

Zürich Wer sich in die verblüffend widersprüchliche Welt von Stillleben Alter Meister begibt, kommt nicht so leicht wieder los. So erging es Juan Manuel Grasset (1927-2020). Der spanische Bauingenieur arbeitete sich als Autodidakt in die anspielungsreiche Gattung ein. Und wurde zum gelehrten Sammler mit sicherem Auge. Grasset trug in fast vierzig Jahren eine bedeutende Sammlung niederländischer und flämischer Gemälde des 17. Jahrhunderts zusammen.

Sotheby’s versteigert aus Grassets Nachlass 35 Gemälde sowie eine kleine Anzahl chinesischer Kunstwerke. Der Hauptteil der Sammlung wird in der Abendauktion am 7.Dezember in London versteigert. Sechzehn Werke werden von heute an bis Dienstag, den 11. Oktober in Köln im Palais Oppenheim, Sotheby’s repräsentativer Deutschlandzentrale, ausgestellt.

Auf den ersten Blick scheinen Stillleben beliebige Alltagsgegenstände abzubilden: Edles Geschirr, Weinkelche, Käse, Nüsse und Obst. Sie zeigen Blumen, zu prachtvollen Bouquets arrangiert, Seifenblasen oder Totenschädel. Die letzten drei Motive wollen daran erinnern, dass alles vergänglich ist.