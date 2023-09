 Auktion: Riesige Kunstsammlung kommt in New York unter den Hammer

Sotheby's versteigert Anfang November die Emily Fisher Landau Collection. Filetstück ist ein Picasso-Bildnis mit einem Schätzwert von mindestens 120 Millionen Dollar.

Für das großformatige, 1932 entstandene Bildnis setzt Sotheby's mindestens 120 Millionen Dollar an (Ausschnitt). (Foto: Sotheby's, VG Bild-Kunst, Bonn 2023) Pablo Picasso „Femme à la montre“

New York Das Ringen um den wichtigsten Nachlass der Saison ist entschieden: Sotheby’s wird am 8. und 9. November Werke aus der riesigen Sammlung der New Yorkerin Emily Fisher Landau versteigern. Fisher Landau war im März im Alter von 102 Jahren verstorben.

Filetstück ist Pablo Picassos in kräftigen Farben gemaltes Bild „Femme à la Montre“ aus dem wichtigen Jahr 1932. Damals fand seine erste Retrospektive in Paris statt. Die prominent am rechten Arm der Geliebten Marie-Thérèse Walter platzierte Armbanduhr ist laut Sotheby’s ein Hinweis auf die kaum bekannte Uhrenleidenschaft des Künstlers.

Für das großformatige Bild, eine der ersten Anschaffungen Fisher Landaus, werden über 120 Millionen Dollar erwartet. Der geltende Rekord für ein Bild des Spaniers steht seit Mai 2015 bei 179 Millionen Dollar. Die hatte Christie’s für die Haremsszene „Les Femmes d’Alger (Version „O“) (14.2.1955)“ eingehämmert.

Gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann, dem Immobilienentwickler Martin Fisher, kaufte Emily zunächst großartige Werke klassischer Moderne, der Pop Art und des Abstrakten Expressionismus an. Viele Künstler, wie etwa Ed Ruscha, wurden in die Tiefe erworben. Aber in den 1980er-Jahren wandte sich die Sammlerin der zeitgenössischen Kunst zu.

Fisher Landaus Sammlung erzähle die gesamte Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts in all ihren entscheidenden Kapiteln, so Brooke Lampley, Global Head of Sotheby’s Fine Art Division. Seit 1990 gehörte Fisher Landau dem Beirat des Whitney Museum of American Art an, dotierte die berühmte Whitney Biennial und schenkte darüber hinaus dem Museum im Jahr 2010 über 360 Werke aus ihrer Sammlung im Wert von 50 bis 70 Millionen Dollar.

Den finanziellen Grundstock für Fisher Landaus Sammeleifer hatte allerdings ein schockierendes Ereignis gelegt. Diebe stahlen 1969 ihre wertvolle Juwelensammlung aus der New Yorker Wohnung. Mit der beträchtlichen Versicherungssumme finanzierte sie ihre neue Leidenschaft.

