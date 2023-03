Auktionen Adam Lindemann: Gewinn und Verlust eines Marktmachers

Die Privatsammlung von Adam Lindemann spielte hohe 31,5 Millionen ein. Doch bei einzelnen Werken zahlte der Galerist und Sammler drauf.

Sammler Adam Lindemann hatte Sofa und zwei Sessel in original grünem Bezug im Dezember 2014 bei Phillips zu damals starken 842.500 Dollar aus dem Besitz von Ronald Lauder ersteigert. Jetzt ließ sich das Set für brutto 3,4 Millionen Dollar verkaufen. Foto: Christie's Jean Royère Sitzgruppe aus der Serie „Ours Polaire”:

New York Wer sich während der Kunstmesse „Frieze“ in Los Angeles per Fahrdienst Uber durch die Stadt chauffieren ließ, dem flimmerte Andy Warhols „Little Electric Chair“ in Pink auf einem Screen entgegen. Christie’s warb so für die Abendauktion am 9. März an der Ostküste, die 37 Kunstwerke und Designobjekte aus der bedeutenden privaten Sammlung des New Yorker Galeristen und Marktmachers Adam Lindemann (61) feilbot.

Auch eine stimmungsvolle Broschüre - statt Katalog - gehörte zu den unkonventionellen Werbemaßnahmen. In Anlehnung an ein Underground-Zine illustriert sie Lindemanns stets enge Bindungen zur Kunstwelt: als knapp Zwanzigjähriger wurde er bereits als Mitglied des Warhol-Zirkels fotografiert.

Christie’s Aufwand zahlte sich aus, sämtliche Lose wurden an ein internationales Publikum abgesetzt, allerdings wurde ein Werk vor der Auktion zurückgezogen. Lindemanns Sammlung dominierte die bei Christie’s, Sotheby’s und Phillips gleichzeitig stattfindenden „Contemporary Art”-Versteigerungen des Mittelmarktes.