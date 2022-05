Fotografie Fotofestival düsseldorf photo+: Kampfansage an die Macht der Bilder

In Düsseldorf läuft das Fotofesfestival düsseldorf photo+ an. Es zeigt die Fotografie als ein künstlerisches Medium von vielfältiger Gestalt.

Auch der Film besteht letztlich aus fotografischen Bildern. Deshalb schließt das Festival „düsseldorf photo+“ Bewegtbilder nicht aus. Abgebildet ist ein Standbild aus dem Film „In the Future They Ate From the Finest Porcelain“. Er läuft im Rahmen der Ausstellung „Imagi(ni)ng Otherwise – Counter-Actual Experiments in Resistance and Reclamation“ im Bambi Filmstudio (Ausschnitt aus einem Breitwandformat). (Foto: düsseldorf photo+) Larissa Sansour & Søren Lind

Düsseldorf Kein zweites Bildmedium ist im Alltag so omnipräsent wie die Fotografie. Kein zweites lockt so viel Publikum in die Ausstellungen. Auf dem deutschen Kunstmarkt haben wir es jedoch mit einem schwierigen, sehr besonderen Nischenmarkt zu tun.

Darüber täuschen Veranstaltungen wie das gerade anlaufende Fotofestival „düsseldorf photo+“ vielleicht auf den ersten Blick hinweg. Denn hier wird die Fotografie als ein der Kunst einverleibtes, in ihr aufgegangenes Medium gefeiert, das Geschichten über die Welt neu und anders erzählt. Auch in Gestalt bewegter und digitaler Bilder und Sounds, was der Untertitel „Biennale for Visual and Sonic Media“ anzeigt (bis 19.6.)

„Wir müssen hinschauen. Wir müssen berichten. Und zwar kontinuierlich und mit vielen Zungen“. Das ist die Botschaft der zentralen Gruppenausstellung „Think We Must“ in der Akademie-Galerie. Kampfeslustig nimmt man es hier mit der Macht der Bilder und Narrative auf. Vielleicht am frappierendsten gleich zu Beginn des kleinen Rundgangs.