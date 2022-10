Klassische Moderne Sensation für den deutschen Auktionsmarkt

Bei Grisebach kommt eines der schönsten Selbstporträts von Max Beckmann unter den Hammer. Erwartet werden 20 bis 30 Millionen Euro, soviel wie noch nie in Deutschland.

Das Porträt, das 1943 in dem von deutschen Truppen besetzten Amsterdam entstand, hat eine Schätzung von 20 bis 30 Millionen Euro (Ausschnitt aus einem steilen Hochformat). (Foto: Grisebach) Max Beckmann „Selbstbildnis gelb-rosa“

Berlin Am Donnerstag, den 1. Dezember wird im Berliner Auktionshaus Grisebach ein 20 bis 30-Millionen-Euro-Bild von Max Beckmann versteigert: das „Selbstporträt gelb-rosa“. Der Maler zeigt sich in frontaler Halbfigur mit gekreuzten Armen, das Gesicht ist schwermütig verschattet. Kein Wunder, denn das Gemälde entstand 1943 in dem von deutschen Truppen besetzten Amsterdam. Es ist eine Sensation für den deutschen Auktionsmarkt.

Der Künstler lebte damals in der ständigen Angst, dass die Werke in seiner Amsterdamer Wohnung von den deutschen Besatzungsbehörden konfisziert werden könnten. Freundschaftliche Beziehungen zu Dr. Helmuth Lütjens, der die Amsterdamer Dependance der berühmten Galerie Paul Cassirer & Co. leitete, ermöglichten es, dass der Atelierbestand in dessen Haus in der Keizersgracht sicher verwahrt werden konnte. Dazu gehörte wohl auch dieses Selbstbildnis.