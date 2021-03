Vorstandsumbau Deutsche-Bank-Chef Sewing wirbelt die Führungsmannschaft durcheinander

Großes Stühlerücken im Vorstand der Deutschen Bank: Der Vorstandschef bekommt einen neuen Vertrag, eine Frau steigt in den Vorstand auf, und zwei Topmanager nehmen Abschied.

Der Vertrag des Deutsche-Bank-Chefs wurde bis 2026 verlängert. (Foto: Reuters) Christian Sewing

Frankfurt Mit einer neuen Führungsmannschaft will Vorstandschef Christian Sewing die nächste Phase des großen Umbaus der Deutschen Bank angehen. Wichtigste Veränderung: Der bisherige Transformationsvorstand Fabrizio Campelli wird im Vorstand künftig für die Investmentbank und die Corporate Bank verantwortlich sein und bekommt damit die zentrale Verantwortung für die wichtigsten Bereiche der Bank. Aber auch Sewing selbst darf sich freuen. Sein Vertrag wurde bis 2026 verlängert.

„Christian Sewing hat mit seinem Führungsteam in den vergangenen drei Jahren unsere Bank eindrucksvoll umgebaut und schlagkräftiger gemacht“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner. „Deshalb war es uns wichtig, den Vorstand nun auf die nächste Phase der Transformation auszurichten, in der es um Effizienz, effektive Kontrollen und nachhaltige Profitabilität geht.

Campellis alte Position wird Rebecca Short übernehmen, die aus der zweiten Managementreihe in den Vorstand aufrückt. Im Zuge der tief greifenden Umstrukturierung wird Chief Operating Officer Frank Kuhnke die Bank verlassen. Risikovorstand Stuart Lewis will im kommenden Jahr seinen Abschied nehmen.

Der Vorstandsumbau soll Sewing mehr Freiheit für seine wichtigste Aufgabe verschaffen, die Bank nach Jahren der Krise wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen. Außerdem kommen auf den Deutsch-Banker neue Aufgaben zu. Aller Voraussicht nach wird er im April die Präsidentschaft des Bundesverbandes der deutschen Banken übernehmen.

Bislang hatte Sewing in Personalunion auch das Investmentbanking geleitet. Mit dem Umbau trägt die Bank jetzt den Bedenken der Aufseher Rechnung, die die Zweifachbelastung nicht gern sahen. Sewing hatte die Zuständigkeit für das Investmentbanking im Sommer 2019 übernommen. Er wollte damit sicherstellen, dass die Sparte nach seinen Vorstellungen zurechtgestutzt wird.

Doch die Doppelrolle ist umstritten, weil sie Interessenkonflikte birgt und zeitintensiv ist. „Der Aufsicht ist wichtig, dass Sewing sich auf die übergeordnete Rolle des CEO konzentriert und nicht auf das Tagesgeschäft einer Sparte“, heißt es in Finanzkreisen.

16.000 Stellen sollen wegfallen

Sewing hat der Bank einen tief greifenden Umbau verordnet, der voraussichtlich 16.000 Stellen kosten wird. Den Investoren hat er bis Ende 2022 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent versprochen.

Im vergangenen Jahr kehrte die Deutsche Bank mit einem Nettoergebnis von 495 Millionen Euro erstmals wieder in die Gewinnzone zurück. Die Analysten zweifeln nach wie vor, dass Sewing sein Ziel erreichen kann. Im Schnitt sagen sie für 2022 eine Rendite von lediglich 4,3 Prozent voraus.

Kern von Sewings neuer Strategie soll eigentlich die Unternehmensbank sein. Doch im vergangenen Jahr war das Investmentbanking der entscheidende Wachstumstreiber. Im vergangenen Jahr verdiente die Sparte vor Steuern rund drei Milliarden Euro – mehr als jeder andere Geschäftsbereich. Die Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel. Dagegen stagnierten die Einnahmen der Unternehmensbank. Der Vorsteuergewinn der Sparte lag mit 561 Millionen Euro bei einem Fünftel der Investmentbank.

Die Personalrochaden im Detail

Die Verantwortung für das Investmentbanking gibt Sewing nun an Campelli ab, der zusätzlich auch noch im Vorstand die Zuständigkeit für die Unternehmensbank übernehmen soll. Damit sei aber keine Rückkehr zum Modell einer integrierten Investmentbanking- und Unternehmenssparte geplant, wie sie bei der Deutschen Bank vor dem großen Umbau lange existierte, heißt es in Finanzkreisen.

Die operative Leitung des Investmentbankings soll weiter bei Mark Fedorcik und Ram Najak liegen. Stefan Hoops wird die gleiche Rolle bei der Führung der Unternehmensbank behalten.

Er wird im Vorstand künftig für die Investmentbank und die Corporate Bank verantwortlich sein. (Foto: Bloomberg) Fabrizio Campelli

Campelli ist in der Deutschen Bank tief verwurzelt und hat in unterschiedlichen Funktionen für das Institut gearbeitet, etwa in der Strategieabteilung oder als Chef des Wealth Managements des Instituts. Zwischen 2004 und 2009 hatte er aber auch verschiedene Aufgaben in der Investmentbank inne. Für seine Rolle als Transformationsvorstand wird der Manager mit sowohl italienischem als auch britischem Pass von vielen Seiten gelobt.

Rebecca Short, die Campellis Rolle übernehmen wird, steigt damit aus dem Group Management Committee, also aus der zweiten Führungsreihe, in den Vorstand auf. Als Leiterin der Finanzplanung war Short sowohl für die Kostendisziplin verantwortlich als auch für die Frage, wo die Bank ihre knappen Kapitalressourcen einsetzt.

Beide Komplexe werden auch in Zukunft zu ihren zentralen Aufgaben gehören. Short erhält zusätzlich die Verantwortung für den globalen Einkauf, eine der zentralen Stellschrauben für das Erreichen der Sparziele der Bank. Außerdem wird Short die Leitung der hauseigenen Bad Bank, der Capital Release Unit übernehmen. Von der Entwicklung dieser Abwicklungseinheit hängt stark ab, ob die Deutsche Bank ihre Kapitalziele erreicht. Sewing hat versprochen, dass das Geldhaus trotz des Umbaus eine harte Kernkapitalquote von mindestens 12,5 Prozent ausweisen wird.

Die Sparziele der Bank sind zuletzt in Gefahr geraten. Auf einer Investorenkonferenz räumte Campelli vor Kurzem ein, dass sich die Beiträge der Bank zum EU-Abwicklungsfonds auf voraussichtlich 600 Millionen Euro summieren werden. Die Bank hatte mit lediglich 300 Millionen kalkuliert. Campelli versprach, dass der Fehlbetrag durch weitere Sparanstrengungen kompensiert werde.

Zwei Topmanager nehmen Abschied

Im Zuge des Umbaus wird Chief Operations Officer Frank Kuhnke die Bank verlassen. Seine Zuständigkeiten werden auf die anderen Bereiche verteilt. So soll Campelli eine Reihe von Zentralfunktionen in die Investmentbank und die Unternehmensbank integrieren. Andere Funktionen wird Technologievorstand Bernd Leukert übernehmen.

Neben Kuhnke wird auch Risikochef Stuart Lewis seinen Posten aufgeben, allerdings erst 2022. Ein Nachfolger für den Manager, der seit neun Jahren im Vorstand sitzt, stehe noch nicht fest, heißt es in Finanzkreisen. Die Verantwortung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance wird nach dem Vorstandsumbau von Lewis an den Chief Administration Officer Stefan Simon übergehen.

Auch unterhalb des Vorstands gibt es Veränderungen bei der Deutschen Bank. Personalchef Michael Ilgner bekommt künftig zusätzlich die Verantwortung für das Immobilienmanagement und wird direkt an Vorstandschef Sewing berichten. Die Deutsche Bank will nach der Coronakrise durch flexiblere Arbeitsmodelle und mehr Homeoffice Büroraum und damit Geld einsparen. Die operative Zuständigkeit für das deutsche Privatkundengeschäft wird Postbank-Manager Lars Stoy übernehmen. Er folgt damit auf Manfred Knof, der die Deutsche Bank verließ um Chef des Frankfurter Konkurrenten Commerzbank zu werden.

Asoka Wöhrmann bleibt Vorstandschef der Fondstochter DWS

Bei der Fondstochter DWS hat die Deutsche Bank nun ebenfalls für klare Verhältnisse gesorgt. Der Vertrag von Vorstandschef Asoka Wöhrmann wurde bis Oktober 2024 verlängert, wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, die dem Handelsblatt vorliegt, und wie ein DWS-Sprecher auf Anfrage bestätigte.

„Asoka hat großartige Arbeit geleistet, seit er im Herbst 2018 als Vorstandschef zur DWS zurückgekehrt ist. Er genießt Ansehen und Vertrauen bei der Belegschaft, den Kunden und im Markt – und das zu Recht“, sagte DWS-Aufsichtsratschef Karl von Rohr.

Auch strategisch scheinen sich Wöhrmann und die Bank einig zu sein: „Wir freuen uns auf eine weiter erfolgreiche Zusammenarbeit mit Asoka in Phase 2 der unternehmerischen Geschichte der DWS nach dem Börsengang“, lässt sich von Rohr zitieren. Wöhrmann hatte immer wieder betont, er wolle eine „aktive Rolle“ in der Konsolidierung der Vermögensverwalterbranche spielen, auch wenn die erste Priorität seines Hauses auf organischem Wachstum liege. Mit Wöhrmanns Vertragsverlängerung hatte sich die Deutsche Bank ungewöhnlich viel Zeit gelassen.

