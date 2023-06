Märkte-Insight Die Rückkehr der harten Realität: Warum Vorsicht an den Märkten nun Trumpf ist

Zinssorgen schienen passé, Rezessionssorgen übertrieben. Doch beide scheinen immer noch berechtigt zu sein. Das zeigt sich besonders deutlich am Anleihemarkt.

Rezessions- und Inflationssorgen rücken wieder in den Vordergrund, analysiert Kolumnist Frank Wiebe. Neue, alte Risiken

In Russland scheint gerade ein Putschversuch gescheitert zu sein, Peking stöhnt unter Rekordhitze, und Kanada fehlen Feuerwehrleute, um die vielen Waldbrände zu bekämpfen. Verglichen damit sind in Deutschland extreme Regengüsse, die in einigen Regionen für Überschwemmungen gesorgt haben, eher harmlosere Probleme.

Das politische und klimatische Umfeld erscheint fast wie eine Kulisse für das, was die Börsen zurzeit erleben und was auch noch die kommenden Wochen bestimmen dürfte: die Rückkehr der harten Realität. Schien zuvor zeitweise die Inflationsbekämpfung der Notenbanken schon bald Geschichte zu werden und ein Erfolg ohne große Rezession in Reichweite zu sein, hat sich beides nun gründlich geändert.

Jerome Powell, Chef der US-Notenbank (Fed), hat erneut bekräftigt, dass der Kampf gegen die steigenden Preise noch nicht gewonnen ist. Die überraschend hartnäckige Inflation in Großbritannien kommt hinzu. Es war also zu früh, das Risiko steigender Zinsen, die Gift für Aktien- wie auch für Anleihekurse sind, abzuhaken.

