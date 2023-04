49-Euro-Ticket, Atomausstieg, Bilanzen Was sich im April 2023 ändert

Drei Atomkraftwerke gehen vom Netz, das Deutschlandticket steht zum Verkauf bereit: Was sich im April 2023 in Deutschland ändert und welche Termine wichtig sind.

Atomausstieg, Corona-Regeln, das 49-Euro-Ticket: Im April warten einige Neuerungen auf Verbraucher und Arbeitnehmer. (Foto: dpa) April 2023

Im neuen Monat erwartet Deutschland einige Änderungen: Neben dem Ausstieg aus der Atomkraft, der immer näher rückt, ergeben sich weitere relevante Neuerungen für Verbraucher und Arbeitnehmer.

Die Märkte dürften außerdem mit Spannung auf die Hauptversammlungen der zwischenzeitlich fusionierten Banken Credit Suisse und UBS und der Deutschen Telekom blicken – doch auch andere Konzerne stellen in diesem Monat ihre Geschäftszahlen vor.

Zudem sind Urlauber von den Änderungen im April 2023 betroffen: Wer über Pfingsten mit dem Auto in die Ferien fährt, sollte auf einer Strecke eine Alternativroute einplanen. Was sich in diesem Monat in Deutschland tut und welche wirtschaftlichen Kalendereinträge Sie kennen sollten, lesen Sie hier.

Atomausstieg: Verbliebene drei Meiler gehen vom Netz

Am 15. April werden die verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Die Kraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland sollten ursprünglich Ende 2022 vom Netz gehen. Nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beschloss die Ampel im vergangenen Jahr, die Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus laufen zu lassen, um die Versorgungssicherheit während der Energiekrise zu gewährleisten.

49-Euro-Ticket ab Anfang April erhältlich

Seit 3. April 2023 läuft der Verkauf des 49-Euro-Tickets. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat einem Finanzierungsgesetz zu. Ab 1. Mai können Kundinnen und Kunden das Deutschlandticket dann in Bussen und Bahnen nutzen.

Das Ticket startet mit einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat. Es knüpft an das Neun-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 an. Beim Deutschlandticket handelt es sich um ein digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement, das bundesweit gilt. Der Bund stellt von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern wegen des günstigen Ticketpreises zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen.

Ende der Corona-Regeln

Noch bis zum 7. April müssen Besucher in Praxen, Pflegeheimen und Kliniken eine Maske tragen. Danach laufen diese Corona-Regeln aus. Schon im März fiel die Maskenpflicht für Beschäftigte und Bewohner solcher Einrichtungen, zuvor in Bussen und Zügen des Fernverkehrs.

Auch bundesweit enden die noch gültigen Coronaregeln. Bis zum 7. April dürfen die Länder jedoch Regelungen festlegen, die die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur gewährleisten.

Telefonische Krankschreibung nicht mehr möglich

Sich bei einer Atemwegserkrankung telefonisch vom Arzt krankschreiben zu lassen, geht ab April nicht mehr. Die telefonische Krankschreibung war durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) während der Coronapandemie eingeführt worden.

Steigende Tarifgehälter

In ihrer vierten Verhandlungsrunde einigten sich die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Alle Beschäftigten erhalten ab dem 1. April 2024 monatlich 340 Euro mehr Geld. Hinzu kommt eine Sonderzahlung von insgesamt 3000 Euro über 15 Monate. Davon sollen 1020 Euro schon im April gezahlt werden, danach erhalten die Beschäftigten von Mai 2023 bis März 2024 monatlich 180 Euro netto.

Ein höheres Entgelt erhalten ab 1. April auch tarifbeschäftigte Mitarbeiter aus dem Bauhauptgewerbe. Im westlichen Tarifgebiet steigen die Löhne um zwei Prozent, im Tarifgebiet Ost um 2,7 Prozent. Auch das Gehalt für Auszubildende in beiden Tarifgebieten steigt: Im ersten Ausbildungsjahr um 15 Euro (West) beziehungsweise 25 Euro (Ost). Die anderen Ausbildungsjahrgänge erhalten eine Einmalzahlung von 110 Euro (West) beziehungsweise 35 Euro mehr (Ost).

Der Mindestlohn für Maler- und Lackierergesellen steigt im April 2023 um 70 Cent auf 14,50 Euro. Malerhelfer erhalten 1,10 Euro mehr, also 12,50 Euro Mindestlohn.

Auch Leihbeschäftigte erhalten ab April ein höheres Gehalt. Für alle Entgeltgruppen gilt dann ein Stundenlohn von mindestens 13 Euro. Derzeit sind mehr als 800.000 Leiharbeiter in Deutschland beschäftigt.

Homosexuelle Männer dürfen nicht mehr von Blutspende ausgeschlossen werden

Eine bestehende Richtlinie der Bundesärztekammer sieht vor, dass Männer, die Sex mit Männern haben, nach Sexualkontakt mit einem neuen oder mehr als einem Partner für vier Monate von einer Blutspende ausgeschlossen werden. Mitte März beschloss der Bundestag eine Änderung des Transfusionsgesetzes.

Die Gesetzesänderung soll ab 1. April in Kraft treten und die Diskriminierung beenden. Sie sieht vor, dass die sexuelle Orientierung bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss nicht berücksichtigt werden darf.

Leipziger Buchmesse findet nach drei Jahren wieder statt

Drei Jahre lang ist die Leipziger Buchmesse aufgrund der Coronapandemie ausgefallen. 2023 findet sie nun wieder statt: Privat- und Fachbesucher können die Messe vom 27. bis 30. April besuchen. Diesjähriges Gastland ist Österreich unter dem Motto „meaoiswiamia“ („mehr als wir“).

Arlbergtunnel in Österreich gesperrt

Urlauber, die mit dem Auto in Österreich unterwegs sind, müssen sich möglicherweise auf größere Umwege einstellen: Der Arlbergtunnel, Österreichs längster Straßentunnel, wird ab dem 24. April wegen einer Sanierung für rund sechs Monate gesperrt. Für das Sommerhalbjahr wird empfohlen, mehr Zeit einzuplanen und – sofern möglich – eine der großräumigen Ausweichrouten zu fahren.

Welche wichtigen wirtschaftlichen Termine stehen im April 2023 an?

4. April 2023

Hauptversammlung Credit Suisse

Erzeugerpreise im Februar

5. April 2023

Hauptversammlung Deutsche Telekom AG

Hauptversammlung UBS

Auftragseingang der Industrie im Februar

Handelsbilanz im Februar

6. April 2023

Einzelhandelsumsatz im Februar

7. April 2023

Konsumausgaben im Februar

US-Arbeitsmarktdaten für März

10. April 2023

Beginn Frühjahrstagung von IWF und Weltbank

11. April 2023

Verbraucherpreise für März

12. April 2023

US-Verbraucherpreisindex für März

13. April 2023

Verbraucherpreisindex für März

Hauptversammlung Beiersdorf AG

24. April 2023

Hauptversammlung Henkel AG

27. April 2023

Hauptversammlung BASF SE

Hauptversammlung Continental AG

28. April 2023

Arbeitslosenquote in Deutschland im April

Hauptversammlung Bayer AG

