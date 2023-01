Commercial Courts Justizminister Buschmann will der Wirtschaft effiziente und schnelle Gerichtsverfahren bieten

Deutschland soll Unternehmen künftig bei Streitigkeiten ein attraktives Gerichtsverfahren anbieten, komplett auf Englisch. Entsprechende Eckpunkte liegen nun vor.

Der Justizminister will zeitgemäße Verfahrensmöglichkeiten für große Wirtschaftsstreitigkeiten schaffen. (Foto: dpa) Marco Buschmann (FDP)

Berlin Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will Deutschland als Gerichtsstandort für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten stärken. Laut einem am Montag veröffentlichten Eckpunktepapier soll eine „weitreichende Öffnung“ für die Gerichtssprache Englisch erreicht werden.

Buschmann teilte mit: „In Zeiten von globalen Lieferketten und internationalem Warenverkehr kommt es immer häufiger auch zu grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten, die auf eine schnelle und professionelle Klärung angewiesen sind.“ Darum sollen nun „Commercial Courts“ eingeführt werden, also Spezialsenate bei ausgewählten Oberlandesgerichten.

Derzeit existieren in Deutschland kaum Verfahrensmöglichkeiten in englischer Sprache für große Wirtschaftsstreitigkeiten. Zwar kann ein Prozess in englischer Sprache ablaufen. Klageschrift und gerichtliche Entscheidung müssen aber immer in deutscher Sprache verfasst werden.

Manche Bundesländer wie Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg haben bereits englischsprachige, auf Wirtschaftsstreitigkeiten spezialisierte Zivilkammern eingerichtet. Aber auch hier gibt es Schriftsätze und Urteile weiterhin nur auf Deutsch.

