Demokratie „Wer mit Feuer spielt, der wird daran vergehen“: Xi warnt Biden vor Einmischung in Taiwan-Konflikt

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind schon länger angespannt, insbesondere mit Blick auf den Taiwan-Konflikt. Biden sieht dennoch Kooperations-Potenzial.

Das letzte Gespräch fand im März statt. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Joe Biden bei seinem letzten Gespräch mit Xi Jinping

Washington Chinas Staats- und Regierungschef Xi Jinping hat den US-Präsidenten Joe Biden in ihrem Telefonat am Donnerstag erneut davor gewarnt, bei der chinesischen Taiwan-Politik zu intervenieren. „Wer mit Feuer spielt, der wird daran vergehen. Es ist zu hoffen, dass die USA das klar so sehen“, heißt es in dem offiziellen Statement der chinesischen Seite, das knapp eine Stunde nach Gesprächsende veröffentlicht wurde.

Die US-Seite stellte klar: „Präsident Biden hat betont, dass die Politik der Vereinigten Staaten zu Taiwan sich nicht geändert hat und dass sich die USA einseitigen Versuchen, den Status Quo zu ändern oder den Frieden und die Stabilität in der Meerenge von Taiwan zu unterminieren deutlich entgegenstellen“

Zwei Stunden und 17 Minuten haben die beiden Regierungschefs miteinander gesprochen. Es war das fünfte Telefonat zwischen Biden und Xi seit der US-Präsident sein Amt angetreten hat. Zuletzt hatten die Staatsoberhäupter im März miteinander gesprochen. Dabei hatte Biden Xi vor einer Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine gewarnt.

Das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten ist angespannt. Bidens China-Politik unterscheidet sich nicht wesentlich von seinem Vorgänger Donald Trump. Auch Biden fürchtet China als Wettbewerber. Aber anders als sein Vorgänger setzt Biden weiterhin auf Dialog.

„Das Telefonat war Teil der Anstrengungen der Biden-Regierung, die Kommunikations-Linien zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China aufrecht zu erhalten und zu vertiefen und verantwortungsvoll unsere Differenzen zu managen und zusammenzuarbeiten, wo unsere Interessen auf einer Linie sind“, teilte die US-Regierung nach dem Gespräch mit.

China droht mit militärischen Konsequenzen bei Pelosi-Besuch

Auch Xi betonte, wie wichtig es sei, dass die beiden Länder die „Kommunikation auf allen Ebenen aufrecht erhalten und die existierenden Kanäle nutzen, um die bilaterale Kooperation zu fördern“. Dabei gehe es um makroökonomische Entscheidungen, die Sicherheit von Lieferketten, und den Schutz der globalen Energie- und Ernährungssicherheit.

Zu den Differenzen zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Handel, Technologie, Sicherheit und bei der Haltung zur russischen Invasion in der Ukraine kam zuletzt die aggressive Reaktion Chinas auf einen möglichen Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan.

Die herrschende Kommunistische Partei Chinas besteht darauf, dass die selbstverwaltete, demokratisch regierte Insel Taiwan Teil der Volksrepublik ist und strebt eine „Wiedervereinigung“ an. Die chinesische Staatsführung stellt die Unabhängigkeit Taiwans seit Jahren mit wachsenden militärischen Bedrohungen im südchinesischen Meer in Frage.

Pelosi will dem Inselstaat bei ihrem Besuch im August ihre Solidarität ausdrücken. Die US-Regierung sieht dies mit Sorge. Sie befürchtet, dass der Besuch der demokratischen Politikerin die Beziehungen zu China weiter verschlechtern könnte. Eventuell könnte Peking sogar den Luftraum über Taiwan schließen, heißt es.

Tatsächlich haben chinesische Diplomaten und Militärs mit militärischen Maßnahmen gedroht, falls Pelosis nach Taipeh fliegt. Das chinesische Militär werde „niemals tatenlos zusehen und definitiv starke Maßnahmen ergreifen, um die Einmischung einer externen Kraft zu vereiteln“, sagte Oberst Tan Kefei, ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, am Dienstag.

USA fordert China zu Distanz zu Russland auf

Auch beim Ukrainekrieg gibt es Konfliktpotenzial. Peking hat Moskau bisher nicht für seinen Angriff auf die Ukraine verurteilt und keine Sanktionen gegen Russland erlassen. Stattdessen hat sich China wiederholt zu seiner „Partnerschaft ohne Grenzen“ mit Russland bekannt.

Bei dem Treffen der G20-Außenminister Anfang Juli auf Bali hatte US-Staatssekretär Antony Blinken seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi aufgefordert, angesichts des Ukrainekrieges auf Distanz zu Russland zu gehen und „die Aggression zu verurteilen“. China behaupte zwar, in dem Konflikt neutral zu sein. Tatsächlich unterstütze Peking aber Moskau, erklärte Blinken.

Blinken forderte Yi auf, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen. (Foto: dpa) Chinas Außenminister Wang Yi und US-Außenminister Antony Blinken

In den Bereichen Wirtschaft und Technologie hat sich der Machtkampf zwischen den beiden Staaten zuletzt ebenfalls zugespitzt. So warf ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums den USA jüngst „Tech-Terrorismus“ vor. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die USA drängten die Niederlande, das Exportverbot für Hightech-Maschinen zur Herstellung von Halbleitern auszuweiten.

Auch das am Mittwoch in den USA verabschiedete Förderprogramm für die Halbleiterindustrie wurde in China kritisch aufgenommen. Das Programm sieht 52 Milliarden Hilfen für die Fertigung von Mikrochips in den USA vor.

Gao Lingyun, Experte der staatlichen Thinktanks Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) erklärte in der Staatszeitung Global Times, dass das Programm darauf abziele, die Entwicklung Chinas einzuschränken und den technischen Vorsprung der USA zu wahren.

Auch Xi kritisierte die aktuelle US-Wirtschaftspolitik im Telefonat. „Versuche, Lieferketten abzukoppeln oder zu beschneiden entgegen bestehenden Gesetzen würde der US-Wirtschaft nicht helfen“ betonte er.

