Ausstellung Künstler während des Nationalsozialismus: Im Zickzack-Kurs durch Krieg und Diktatur

Die Frankfurter Schirn Kunsthalle beleuchtet mit der Ausstellung „Kunst für Keinen“ eine aktuelle Frage: Wie politisch darf oder muss ein Künstler sein?

Die Fotomontage von 1935 ist eine Leihgabe des Zeppelin Museum Friedrichshafen (Ausschnitt aus einem viereckigen Format). (Foto: Zeppelin Museum Friedrichshafen; Estate Marta Hoepffner) Marta Hoepffner „Selbstbildnis“

Frankfurt Russische Künstlerinnen und Künstler stehen derzeit im Zentrum einer erregten Debatte. Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine wird von ihnen Haltung eingefordert, Distanz zum Aggressor und klare Verurteilung der völkerrechtswidrigen Invasion.

Gestritten wird in dieser Debatte auch um die Frage, ob und wie die Kunst zu trennen ist von Biografien, politischen Einstellungen und Schicksalen. Eine Frage, die so alt ist wie die Kunst. Und auf die es keine einfachen Antworten gibt.

Die Frankfurter Schirn Kunsthalle widmet sich zurzeit in der Ausstellung „Kunst für Keinen 1933-1945“ 14 Künstler-Biografien, von denen keine der anderen gleicht. Bekannt und gut erforscht sind aus dieser Zeit die Schicksale von Künstlerinnen und Künstlern, die damals ins Exil gingen.