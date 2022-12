Kunstauktion in Berlin Selbstbildnis von Max Beckmann erzielt sensationellen Rekordpreis für Deutschland

Das eindrückliche Porträt von 1943 versteigerte Grisebach am Donnerstagabend für 23,2 Millionen Euro. Damit ist es das teuerste je in Deutschland zugeschlagenen Kunstwerk.

Düsseldorf Am Donnerstagabend fiel der Hammer in der Grisebach-Auktion bei 20 Millionen Euro. Mit dem Aufgeld bewilligt der anonyme Käufer 23,2 Millionen Euro für das „Selbstbildnis gelb-rosa“ von Max Beckmann (1884-1950). Der deutsche Expressionist hatte es 1943 im Amsterdamer Exil gemalt.

Der Kaufpreis ist eine Sensation, die in die Kunstmarktannalen eingehen wird. Der Schätzpreis hatte zwischen 20 und 30 Millionen Euro gelegen. Der besonnen agierende Auktionator Markus Krause musste drei Bietende am Telefon zu immer höheren Geboten animieren. Wer bei den Millionenschritten mithalten wollte, hatte zuvor eine Bankauskunft hinterlegt. Die Bieter meldeten sich aus London, den USA und der Schweiz. Letzterer erhielt den Zuschlag.

Mit dem Bruttopreis von 23,2 Millionen Euro rückt das hochformatige Selbstbildnis in Gelb und Rosa an das bislang teuerste Selbstbildnis heran. Das „Selbstbildnis mit Horn“ hatte der Industrielle und Museumsgründer Ronald Lauder im Mai 2001 bei Sotheby's für 22,6 Millionen Dollar ersteigert. Die absolute Preisspitze bildet die „Hölle der Vögel“ von 1937/1938. Sie konnte Christie’s 2017 für 36 Millionen Pfund oder umgerechnet 46 Millionen Dollar an den Galeristen Larry Gagosian und seinen Kunden, den Sammler und Finanzinvestor Leon Black versteigern.

Ein zweistelliger Millionenzuschlag ließ sich bislang noch nie in Deutschland notieren. Rare Werke der höchsten Qualitätsstufe pflegten Verkäufer bislang in New York oder London einzuliefern.

Das scheint sich gerade zu ändern. Für Grisebach haben sich die gewachsenen Beziehungen zur Einlieferer-Familie bewährt. Das Handelsblatt hatte aufgedeckt, dass es aus der Familie eines 2006 in der Schweiz verstorbenen Bremer Wirtschaftsanwalts nach Berlin zur Versteigerung gegeben wurde.

1996 hatte der Bremer Moderne-Sammler das Leinwandbild zum kolportierten Preis von fünf Millionen D-Mark in einer Ausstellung in der Berliner Galerie Pels-Leusden erworben. Pels-Leusden war und ist über den Grisebach-Initiator und -Mitgründer Bernd Schultz eng auch mit dem Auktionshaus Grisebach verbunden.

Gefährliches Exil

Mit verschattetem Gesicht und verschränkten Armen schildert sich der Maler „wie ein buddhistischer Mönch“. Das schreibt der Kunsthistoriker Eugen Blume im Katalog. Zu verstehen sind die meditative Armhaltung und die hellen Farben als Sehnsucht nach inneren Frieden in extrem unsichererer Lage im Exil. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Holland hatte der verfemte Maler Ausstellungsverbot, musste seine Bilder verstecken.

Aus dem Amsterdamer Exil wanderte der führende deutsche Expressionist 1947 in die USA aus, wo er 1950 verstarb. Hier hatte und hat Max Beckmann eine leidenschaftliche Fangemeinde. So verwundert es nicht, dass das Hauptwerk der Grisebach-Offerte 2022 ausschließlich in New York und in Berlin zur Vorbesichtigung ausgestellt wurde.

Das markante an diesem Donnerstag versteigerte Selbstbildnis ist eines von vielen Gemälden Max Beckmanns, die durch Grisebach vermittelt wurden. Bislang hielt das Hochformat „Weiblicher Kopf in Blau und Grau (Die Ägypterin)“ den Rekord als teuerstes je versteigertes Kunstwerk in Deutschland. Am 31. Mai 2018 hatte Grisebach es zum dreifachen der mittleren Taxe für 5,5 Millionen Euro brutto an eine Schweizer Privatsammlung verkaufen können.

Bereits 2018 konnte das Versteigerungshaus Grisebach ein Beckmann-Gemälde zum damaligen Rekordpreis von 5,5 Millionen Euro verkaufen. (Foto: Grisebach) Max Beckmann „Weiblicher Kopf in Blau und Grau (Die Ägypterin)“

Jetzt verwies ein Sammler aus der Schweiz die „Ägypterin“ auf Platz zwei der wertvollsten in Deutschland versteigerten Gemälde. Mit seinem Einsatz von 23,2 Millionen Euro unterstreicht der ungenannte Bieter auch den Rang des deutschen Expressionisten Max Beckmann.

