Kunstmesse Marseille: Frisch, jung, nicht so teuer

Die Art-o-Rama besticht mit mediterraner Entspanntheit und Preisen, bei denen das Kaufen Spaß macht.

Das abstrakte Kleinformat in leuchtendem Blau mit rätselhaften Zeichen stellt die Galerie Zeller van Almsick aus Wien aus (Detail). Quelle: Sotheby’s Artist Quarterly, Foto: Philipp Schuster Edin Zenun „Pléïades 1“:

Marseille Erwachsen werden fühlt sich selten so entspannt an. Der „Art-o-Rama" in Marseille gelingt der Übergang vom Kunstraum mit lediglich fünf Ausstellern 2007 - von denen nur Nogueras Blanchard aus Madrid noch existiert - zur Boutique-Messe der europäischen Avantgarde mit 77 Ausstellern glänzend. Deren mediterrane Beschwingtheit kann einen glauben lassen, dass der Kunstmarkt eben nicht nur eine Erweiterung des Finanzmarkts ist.

Möglich ist das durch die Gemeinnützigkeit des Projekts im Kulturzentrum La Friche im sozial schwierigen Viertel Belle de Mai. „Ja, wir haben öffentliche Unterstützung, aber wir haben auch mehr private Sponsoren gewinnen können“, erklärt Gründer und Direktor Jerome Pantalacci im Gespräch mit dem Handelsblatt.