Der Chefökonom – Kommentar Ein Tabubruch: Was aus der Erhöhung des Mindestlohns folgt

Beschäftigte im Niedriglohnsektor bekommen auf Beschluss des Bundestags demnächst ein Viertel mehr Lohn. Damit untergräbt die Bundesregierung eine bewährte Kooperation der Sozialpartner.

Der Bundestag hat am vergangenen Freitag eine Erhöhung von derzeit 9,82 auf zwölf Euro ab dem 1. Oktober 2022 beschlossen. (Foto: IMAGO/CHROMORANGE) Mindestlohn

Düsseldorf Ein gesetzlicher Mindestlohn ist in einer Marktwirtschaft ein Fremdkörper. So lernen es Ökonomie-Studierende in den ersten Semestern. Denn ein zu niedriger Mindestlohn ist wirkungslos, und ein zu hoher treibt einen Keil zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage, was unfreiwillige Arbeitslosigkeit und damit Wohlfahrts- und Wachstumsverluste zur Folge hat.

Die Wirklichkeit ist indes komplizierter. So ist Arbeitskraft kein homogenes Gut. Zudem beeinflusst der Staat über Umverteilung, Steuern, Ausgaben und Sozialleistungen das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage.

In unserer Sozialen Marktwirtschaft ist das 2005 anstelle der Arbeitslosenhilfe eingeführte Arbeitslosengeld II eine dieser Sozialleistungen. Die Idee: Jeder Erwerbsfähige erhält eine Grundsicherung in Höhe des Existenzminimums, wenn er trotz eigener Bemühungen den Lebensunterhalt für sich und seine Familie nicht bestreiten kann.

Wer Arbeit hat, aber das am Markt erzielte Einkommen nicht ausreicht, um davon sich und die eigene Familie zu ernähren, dem stockt der Staat das Einkommen entsprechend der amtlich festgestellten Bedürftigkeit auf.

