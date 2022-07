Energiesparen CDU-Politiker werben für allgemeines Tempolimit auf Autobahnen

In der Union gab es bisher Vorbehalte gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Nun machen sich Energieexperten der Fraktion dafür stark.

Umweltverbände fordern seit Langem die Einführung eines generellen Tempolimits. (Foto: AP) Bundesautobahn

Berlin Angesichts der drohenden Energiekrise zeigen sich Energieexperten der Unions-Bundestagsfraktion nun offen für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung forderte in der „Bild“-Zeitung „ein Kraftpaket für Energiesicherheit und Klimaschutz“. „Ohne Denkverbote muss alles in den Topf, was uns über den Winter hilft und CO2 spart: Energiesparpakt, Kernenergie, Biomasse-Hochlauf und befristetes Tempolimit.“

Der Obmann der Unionsfraktion im Bundestags-Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Thomas Gebhart (CDU), sagte der „Bild“: „Wir können es uns gar nicht leisten, von vornherein aus parteipolitischen Gründen bestimmte Optionen abzulehnen. Für mich bedeutet das auch: ein temporäres Tempolimit von 130 auf Autobahnen.“

Dem Deutschlandfunk sagte Jung am Freitag: „Ich persönlich wäre in dieser Situation auch offen für ein befristetes Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen. Aber dafür braucht es jetzt eine Initiative der Bundesregierung. Es braucht den Bundeskanzler.“