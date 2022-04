Zivilschutz Bayerns Innenminister Herrmann fordert vom Bund „erhebliche Investitionen“ in den Zivilschutz

Der Ukraine-Krieg sorgt für ein Umdenken beim Bevölkerungsschutz. Der CSU-Politiker Herrmann will das zum wichtigen Thema der Innenministerkonferenzen machen.

Bayerns Innenminister will die Fähigkeiten zum Schutz der Zivilbevölkerung „grundlegend neu bewerten und ausbauen“. (Foto: dpa) Joachim Herrmann

Berlin Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert angesichts des Krieges in der Ukraine von der Bundesregierung einen deutlichen Ausbau des Zivilschutzes in Deutschland. „Der Bund darf den Fokus nicht nur auf den militärischen Schutz legen, sondern muss auch den Zivilschutz nachhaltig stärken“, sagte Herrmann dem Handelsblatt. Dafür seien „erhebliche Investitionen“ notwendig. „Das zeigen uns nicht nur Bedrohungsszenarien in Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg.“

Deutschland müsse sich künftig beispielsweise auch viel besser auf bedrohliche Unwetterlagen einstellen, sagte Herrmann weiter. Wichtig sei, dass Bund und Länder die Fähigkeiten zum Schutz der Zivilbevölkerung „grundlegend neu bewerten und ausbauen“. Dabei gehe es auch um den Schutz kritischer Infrastrukturen vor Hackerangriffen und Manipulationen.