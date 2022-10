Auktion bei Sotheby's Der Anwalt und die Kunst: Liebe auf den ersten Blick

David Solinger war Medienanwalt in New York. Sotheby‘s versteigert seine Sammlung ungegenständlicher Kunst. Erwartet werden mehr als 100 Millionen Dollar.

An der Wand hängen Gemälde von Fernand Léger, Willem de Kooning und Joan Miró (von li.). (Foto: Sotheby's; VG Bild-Kunst, Bonn 2022) Salon im Hause Solinger

New York Abstraktionen von Künstlern seiner Zeit, das war die große Leidenschaft des erfolgreichen New Yorker Anwalts für Medienrecht, David M. Solinger (1906—1996). Vor allem in den 1950er-Jahren konnte er mit sicherem Auge ungetestete Talente in New Yorker und Pariser Galerien erspähen. Viele haben sich zu Marktgiganten entwickelt.

Allen voran Willem de Kooning, den Solinger 1948 in der ersten Soloschau des Künstlers in der Charles Egan Gallery auf New Yorks 57. Straße für sich entdeckte. Sobald ihn etwas packte, scheute Solinger auch nicht davor zurück, spontan zuzugreifen.

Als er etwa im Wohnzimmer eines New Yorker Privathändlers auf ein Bild des ihm damals unbekannten Pariser Malers Nicolas de Staël stieß, „war es Liebe auf den ersten Blick“. Nach nur 15 Sekunden hatte „Composition“ (1951) zu 800 Dollar den Besitzer gewechselt.