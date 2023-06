Moderne und zeitgenössische Kunst Robert Ketterers millionenschwere Abendauktion

In einem zögerlichen Marktumfeld hat Ketterer am Freitag glänzend versteigert. Mit fünf Zuschlägen über einer Million sind die Münchener wieder der Branchenprimus.

Wurde mit einem Bruttopreis von 6,4 Millionen Euro das teuerste in Deutschland in dieser Saison versteigerte Kunstwerk.

Quelle: Ketterer Kunst Alexej von Jawlensky „Mädchen mit Zopf“:

München, Düsseldorf Der Hammer für das teuerste Kunstwerk fiel bei 5,3 Millionen Euro. Brutto sind das 6,4 Millionen Euro. Solch hohe Zuschläge kommen in Deutschland eher selten vor. Damit ist Alexej Jawlenskys „Mädchen mit Zopf“ Deutschlands kostspieligstes Kunstwerk im ersten Halbjahr 2023.

Am heutigen Freitagabend schlug Robert Ketterer, Chef des Auktionshauses Ketterer Kunst in München, das museale ausdrucksstarke Gemälde nach einem langen Bietgefecht zwischen zwei finanzstarken Telefonbietern zu. Seiner Ehefrau Gudrun hatte den siegreichen Topkunden am Ohr.

Das teure, museale Schlüsselwerk von Jawlensky war bei weitem nicht der einzige Millionenzuschlag an einem Abend, in dem der Münchener mit viel Geduld und Anekdötchen eine Reihe sehr beachtlicher Zuschläge einfahren konnte. Allein in der ersten Stunde der zweieinhalbstündigen Sitzung schlugen drei Bruttopreise über einer Million Euro zu Buche.